Ferruccio Gattuso

Se si mettessero in fila tutte le tastiere attese a Milano per l'ottava edizione di Piano City, in arrivo dal 17 al 19 maggio, forse si farebbe il giro del mondo.

Una iperbole, che però spiega siano in arrivo musicisti da ogni parte del pianeta per celebrare il re degli strumenti. La prima di queste tastiere sarà venerdì 17 alla Galleria d'arte moderna con l'islandese Olafur Arnalds, compositore sperimentale che unisce folk e elettronica. Nello stesso luogo sabato 18 saranno protagonisti il virtuoso del boogie woogie Henri Herbert e Alan Clark, ex Dire Straits nonché strumentista di star come Eric Clapton e Bob Dylan. C'è un piano persino al Boschetto di Rogoredo, che ospiterà l'esibizione di Emanuele Misuraca, fino al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli, dove si esibirà il duo Metamorphosis - Federico e Valeria.

Presentata ieri alla Galleria d'arte moderna, deputata a essere il quartier generale diurno della rassegna, la nuova edizione di Piano City annuncia 458 concerti gratuiti per oltre 50 ore di musica, distribuiti in ogni angolo di Milano. Sì perché se la Palazzina Liberty sarà a sua volta il quartier generale notturno (per una serie di concerti non stop nelle notti del 17 e del 18, con nomi come l'islandese Hania Rani e l'americano Chad Lawson, tra classica e jazz), la mappa dell'evento toccherà ogni quartiere, per quella missione che, spiega il sindaco Beppe Sala, «è la nostra visione di una Milano larga, proprio la stessa del Salone del Mobile». Il successo di Milano è nelle cifre del turismo: «Il 2018 ha registrato un +9,8% rispetto al 2018», ribadisce il sindaco. Di suo, l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno aggiunge che «la scelta del calendario di Piano City può partire anche dal luogo: per scoprire angoli di città meno conosciuti, dopodiché aprirsi a nuovi stili musicali». Per celebrare i 500 anni della nascita di Leonardo sono previste due suggestive albe in musica: davanti a Santa Maria delle Grazie, la chiesa del Cenacolo, dove all'alba di sabato si esibirà Alexandra Streliski e alla stessa ora di domenica, davanti al Cavallo di Leonardo all'Ippodromo, dove suonerà l'italo-turco Francesco Taskayali.

