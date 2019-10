Ferruccio Gattuso

Se gli dici che lui è il nostro Jerry Lewis, ne resta lusingato: «È il primo grande comico che ho amato, Jerry. Ridicolo e tenero, capace di farti ridere con la sua presenza, prima ancora di aprire bocca».

Max Pisu, nel suo Tarcisio reso celebre a Zelig, un po' di Jerry Lewis ce lo ha messo. Ma sul palco del Teatro Delfino da questa sera a domenica in Recital il protagonista sarà Max Pisu da Legnano, attore e comico di gavetta.

Il titolo è semplice e un po' nostalgico: Recital. Di che si tratta?

«Di un viaggio nel tempo e nelle età dell'uomo: dall'infanzia all'anzianità. Parlo della rivoluzione che porta un figlio nella vita di un maschio: magari ti compri l'auto da 50mila euro e poi devi attaccare sui finestrini le immagini di Winnie Pooh. E poi dei conflitti di coppia, infine svelo il perché gli anziani stiano sempre a osservare i lavori pubblici».

Questa ce la deve dire, è uno dei grandi segreti dell'umanità.

«Venite a vedere lo spettacolo e saprete tutto. Posso solo dire che il loro è un ruolo di agenti segreti, controllano la manovalanza».

Cabaret a Milano: si può ancora fare?

«Internet ci ha un po' fregato, attirare i giovani è difficile perché bisogna capire come comunicarci via social. Ma il teatro e i piccoli palchi offrono spazi. Ad esempio, il nuovo locale di Iacchetti: al Ciù Ciù mi sono già esibito. A novembre sarò al Teatro Martinitt con Casalinghi disperati e a gennaio al Nuovo con La cena dei cretini».

Lei come cominciò?

«In oratorio. Ma allora gli oratori funzionavano tutto l'anno, non erano i luoghi estivi dove parcheggiare i figli di oggi».

