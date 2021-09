Ferruccio Gattuso

Sarà sorprendente, come la definisce il direttore Nicola Campogrande, dunque tutto fa pensare che la nuova edizione di MiTo la quindicesima, attesa a Milano e Torino dall'8 al 26 settembre - difficilmente deluderà. La sorpresa esclude però le regole di questa stagione, vale a dire l'utilizzo obbligatorio di green pass, mascherina e distanziamento perché la città può riaprirsi agli eventi solo in sicurezza. Per coloro che sono sprovvisti dei requisiti MiTo garantisce, in alleanza con la Rai, la trasmissione su Radio 3 di tutti i concerti principali della kermesse.

Il quartier generale della rassegna a Milano è il Teatro dal Verme: l'auspicio di Campogrande è il medesimo dell'assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno, più volte espresso in questi giorni di eventi ai nastri di partenza a Milano: «Il passo successivo al Green Pass dovrebbe essere l'aumento del numero di spettatori ammessi in platea, per la stagione al via autunnale quell'80% che garantirebbe ai gestori degli spazi un ritorno economico certo».

MiTo ha in serbo per il suo pubblico una fitta serie di appuntamenti (tra Milano e Torino almeno 126 concerti): tra gli ospiti attesi il tenore Ian Bostridge in coppia col pianista jazz Brad Mehldau (9 settembre, ore 21) su musiche di Schumann e dello stesso Mehldau, e l'esordio italiano del giovane prodigio della tastiera Lucas Debargue, (21 settembre, ore 21). Il via mercoledì 8 al Dal Verme alle 16,30 con il soprano Sophia Burgos con il pianista Daniel Gerzenberg su musiche di De Falla, Ravel e altri. Serata speciale alle ore 21 con l'orchestra della Rai diretta da Fabio Luisi: in programma la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in do maggiore K. 503 di Wolfgang Amadeus Mozart, solista il pianista svizzero Francesco Piemontesi.

La chiusura definitiva del MiTo va in scena invece a Torino il 26 dove, al Lingotto di Torino, la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly (nella foto) è protagonista di Sinfonie romantiche su musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy e Robert Schumann.

COME DOVE E QUANDO MiTo a Milano al Teatro Dal Verme, i biglietti per il concerto di mercoledì 8 settembre alle 21 al Teatro Dal Verme di Milano posto unico numerato a 10 euro (ridotto a 5 euro per i nati dal 2007), info su www.mitosettembremusica.it.

