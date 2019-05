Ferruccio Gattuso

Sarà la mostra estiva pop di Milano e sarà «per tutta la famiglia, soprattutto per i giovani». L'arte visuale, colorata, ironica di Roy Lichtenstein si prende il Mudec Museo delle Culture fino all'8 settembre proponendo in un allestimento grafico e cromatico coerente studiato da Gianni Mercurio circa 100 opere tra prints di grande formato, sculture, arazzi e un'ampia selezione di editions provenienti da musei di tutto il mondo.

Roy Lichtenstein. Multiple Visions attinge da Roy Lichtenstien Foundation, National Gallery di Washington, Walker Art Center di Minneapolis e altri spazi prestigiosi sviluppandosi per sezioni non cronologiche bensì tematiche. «Scelta curiosa spiega lo stesso Gianni Mercurio se si pensa che Lichtenstein è l'artista della forma svincolata dal soggetto, delle tavole a fumetti estrapolate da un contesto specifico e, con Andy Warhol, è il trionfo della cultura visiva. La mostra testimonia l'influenza che, a tutt'oggi, Lichtenstein ha sul lavoro dei creativi e della visualità contemporanei». Il rapporto dell'artista con Milano, poi, fu speciale sin dall'inizio: «Pochi sanno spiega il curatore della mostra che la prima stampa di Lichtenstein nel 1962 venne commissionata da Arturo Schwartz, per la sua galleria». Tra le sezioni che meritano particolare attenzione ci sono sicuramente la prima su storie vernacoli dei nativi americani («ciò che l'arte africana fu per Picasso, gli indiani e il Far West furono per Lichtenstein») - e quella dedicata all'evoluzione della figura femminile: dalla casalinga felice anni 60 al femminismo anni 70. Non mancano anche paesaggi nella plastica lenticolare rowlux e quadri astratti, rarità per l'artista che, nell'immediato dopoguerra, propose una critica dell'espressionismo astratto al tempo trionfante.

