Ferruccio Gattuso

Sabato a Linate decolla il rock. Arriva Rockin'1000, concerto taglia extra large con 1200 musicisti dilettanti e professionisti sulla pista di decollo per celebrare la grande musica rock all'insegna del motto No borders on board (nessun confine a bordo).

Tra gli special guest dell'evento - ideato dal giovane cesenate Fabio Zaffagnini, ex ricercatore scientifico trasformatosi in manager ci sono Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo degli Afterhours e i Subsonica, che porteranno in scaletta propri brani. «Ho accettato subito - ha spiegato Agnelli - perché è una cosa rara da poter fare a 53 anni. Mi ha conquistato la freschezza degli organizzatori, e l'idea di essere un generale con mille soldati alle spalle e 15mila spettatori di fronte. Di solito, i grandi show portano tensioni. Qui c'è lo spirito di un club portato in uno stadio».

Nel 2015 Rockin' 1000 nacque per gioco: Zaffagnini voleva convincere i Foo Fighters a esibirsi nella sua Cesena, e per farlo arruolò mille musicisti per eseguire un loro brano. Il sogno si realizzò e ora quel colpo di testa si è trasformato in un evento rock internazionale, capace di fare bis a Parigi e Francoforte con più di 70mila spettatori. «La più grande rock band del mondo», la definisce con orgoglio lo stesso Zaffagnini. Il repertorio di Rockin' 1000 propone oltre ai brani Ballata per la mia piccola iena e Male di miele degli Afterhours e Nuova ossessione e Tutti i miei sbagli di Subsonica - classici come Space Oddity di David Bowie, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, Learn To Fly dei Foo Fighters. Il live si guadagna il cuore di una due giorni intitolata Milano Linate Air Show: sabato 12 dalle 13.30 alle 17.30 (per le prove generali) e alla stessa ora della domenica (per lo show ufficiale) le Frecce Tricolori terranno il pubblico a naso in su.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

