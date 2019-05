Ferruccio Gattuso

Roberto Bolle in locandina dice tutto: capovolto, in posizione plastica, a evocare potenza e armonia. Vestito in elegante completo, all'incrocio estetico tra danza classica e hip-hop.

Nell'immagine c'è tutta la seconda edizione di On Dance, la settimana della danza a Milano ideata dalla superstar della danza. Dal 26 maggio al 2 giugno centro e periferie, dalla Martesana alla Barona fanno da scenario a spettacoli, workshop e persino una proiezione all'insegna di un'arte che, spiega lo stesso Bolle, «trova sempre più interesse fra i giovani, purtroppo non un'adeguata attenzione da parte di chi guida il Paese». Eppure On Dance a Milano trova terreno fertile, grazie al supporto del Comune e di sponsor privati fondamentali come IntesaSanPaolo e Bmw, tanto che tutti gli eventi a parte lo spettacolo-vetrina Bolle & Friends agli Arcimboldi, cast non ancora ufficiale sono a ingresso gratuito. On Dance avrà quest'anno un prologo anche a Napoli, il 18 e 19 maggio. «Questa festa può esistere grazie al successo riscosso in tv con Danza con me su Rai1 spiega Bolle, primo ballerino al mondo a essere sia étoile del Teatro alla Scala sia principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York - E voglio fare un regalo a Milano, che mi ha dato molto, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. L'anno scorso il successo fu oltre le aspettative, naturale pensare al bis».

Sarà una settimana da frenesia del ballo in ogni declunazione: dal valzer al boogie woogie, fino a foxtrot, hip hop, break dance e dance hall e anche danza del ventre. Il via di On Dance con l'anteprima esclusiva in Italia di The White Crow, film su Rudolph Nureyev: Gran Ballo di apertura il 27 in un luogo prestigioso ma ancora da definire, 18 e 26 maggio l'Anfiteatro Martesana ospiterà le finali di Red Bull Dance Your Style (gara nazionale di hip-hop); il 28 Serata di Liscio con l'Orchestra Casadei in piazzale Donne Partigiane in Barona; il 30 maggio Tango Notturno in Galleria; il 31 Swing sotto le stelle alle Colonne di san Lorenzo. Festa conclusiva nel cuore di Milano, in piazza Duomo.

Info www.ondance.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA