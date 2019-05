Ferruccio Gattuso

Ritrovarsi, oggi, a Milano, in uno scambio di conoscenza tra italiani autoctoni, italiani di origine straniera e immigrati.

Il senso di ContaminAfro, il festival delle culture contemporanee in cartellone con la sua sesta edizione alla Fabbrica del Vapore dal 18 al 29 giugno, è sempre stato questo: raccontare le identità in evoluzione dei vari popoli europei, africani, asiatici presenti a Milano. Partendo dalla musica, per poi muoversi altrove. Ideata e diretta dal danzatore e coreografo camerunense Lazare Ohandja in collaborazione con l'associazione culturale Mo'o Me Ndama, la rassegna trova nell'ampia area di via Procaccini lo spazio ideale per ospitare una dodici giorni dedicata a musica, cultura, arte richiamando artisti dai tre continenti e sviluppando ogni giorno, dal pomeriggio alla notte una ricca serie di proposte. A dare il via al festival sarà il 18 giugno Richard Bona, bassista e cantante camerunense, star africana collaboratore di artisti jazz e fusion come George Benson e Brandford Marsalis.

Tra i nomi attesi al ContaminAfro, anche la band italiana progressive The Cage (19 giugno), preceduta da Franco Mussida (mini-live e presentazione del suo nuovo libro Il pianeta della musica), Vieux Farka Tourè, interprete di blues, reggae e rock del Mali, il percussionista indiano Trilo Gurtu (23 giugno). Tra i workshop, quelli di percussione e danza africana di sabato 22 e domenica 23, mentre l'arte visiva porta un'importante firma cinese: dal designer Ma Cong alla pittrice Xiaomei Wu, alla fotografa Hiuming Hu. «A Milano mancava una vetrina di questo tipo», spiega Lazare Ohandjia, che deve una certa popolarità alla sua collaborazione televisiva con Piero Chiambretti e Maurizio Crozza «ContaminAfro è nata per necessità: quando un artista immigrato giunge in città ha difficoltà a mostrare il proprio talento, a identificare i luoghi dove poterlo mostrare».

