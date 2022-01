Ferruccio Gattuso

Rischiava di essere una cattedrale nel deserto. E invece da Riccardo Muti che lo inaugurò 20 anni fa a Liza Minnelli, da Bob Dylan a BB King dal Teatro degli Arcimboldi sono passati tutti. Vent'anni di noi, di spettacoli per tutti i gusti, dal colto al popolare, con un'unica comune denominatore: «L'alta qualità», chiarisce Gianmario Longoni, patron (con Marzia Ginocchio) di ShowBees, che gestisce la struttura. Gli Arcimboldi hanno un destino di eccellenza. Questo è un teatro dove non ci sono abbonati che subiscono spettacoli, ma spettatori che scelgono». Non solo un teatro, poi. «Gli Arcimboldi vogliono essere un polo culturale, con mostre e progetti educativi. Già ospitiamo Stm Scuola del Teatro Musicale, l'Orchestra Filarmonica Italiana e l'Accademia Ucraina di Balletto, siamo sede di produzione e distribuzione di spettacoli, come il musical Ghost o quello di Sergei Polunin».

Dunque si intitola così TAM 20 Vent'anni di noi la celebrazione di questo compleanno che inizia questo fine settimana. Fino al 7 febbraio venti biglietti a 20 euro nel settore platea gold per le Prime : l'occasione è offerta ai primi utenti che accedono al sito Teatroarcimboldi.it. Un appuntamento imperdibile è la visita alla mostra #SoloBrachetti, dedicata al genio del trasformismo Arturo Brachetti: esposte foto, locandine e costumi di scena. E poi gli Open Days con i concerti e le esibizioni della Filarmonica Italiana e della Scuola del Teatro Musicale, il backstage e gli spettacolari camerini. Chicca finale, la possibilità di partecipare alle open class di danza tap e jazz.

Il 22 e 23 gennaio. Viale Innovazione, 20. Dalle ore 10, ingresso gratuito. Info Teatroarcimboldi.it



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA