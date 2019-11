Ferruccio Gattuso

Risate con un fine, e confini della risata: fino a dove può giungere l'ironia? Può essa essere una cura contro le fitte della vita? Al Teatro San Babila la rassegna ConFini Comici intende accertarlo, da oggi fino al prossimo febbraio. A dare il via - questa sera e domani, con spettacoli diversi - sono due veterani della comicità come Leonardo Manera e Sergio Sgrilli. Il primo porta in scena Primo amore - Trasloco sentimentale di un padre comico separato (un titolo che dice tutto). Il secondo è protagonista del meno decifrabile Ci sono molti modi. Un filo rosso, tra i due spettacoli: l'amore. «Io e Sgrilli ci conosciamo da una vita: lui uomo di mare, io di lago - dice Leonardo Manera - Entrambi siamo convinti che la comicità sa metterci di fronte ai problemi, sempre che sia fatta con sapiente leggerezza». Nel suo spettacolo, Manera racconta di come un padre comico deve gestire un figlio dopo una separazione: «In scena mi muovo tra scatoloni da trasloco, ognuno dei quali ha sul retro una parola chiave - spiega - La cosa più importante è trovare terreni comuni coi figli. Ogni tanto mio figlio me lo porto sul palco, e poi ci faccio sport: tennis e calcio».

Di amore di coppia parla (e canta, essendo abile musicista) Sergio Sgrilli nel suo show: «Il titolo nasce da una canzone degli Afterhours - spiega lo showman toscano - Uno dei versi in essa contenuti dice che l'amore è una patologia, e la mia è la visione di un insonne malato d'amore. Parlo di traditori e traditi, di single e di mariti fedeli. Dentro di me siamo tantissimi». Per Sgrilli, uno spettacolo speciale: «Per me è il testamento come autore - confida - D'ora in poi voglio interpretare solo testi di altri. Per il resto incido e produco album, miei e di altri».

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA