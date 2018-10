Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoRidere a Milano, di Milano, infine della nazione che ha come cosiddetta capitale morale Milano. Cioè noi, l'Italia. Enrico Bertolino , comico milanese di sangue blu, da sempre vive al quartiere Isola e sa inchiodare ogni declinazione umana del ridicolo alla parete. Lo farà insieme al giornalista e autore Luca Bottura al Teatro Manzoni, dal 28 novembre per una serie di domeniche con una sulfurea rassegna stampa (Interessa l'articolo?). In parallelo, fa incursioni con il suo Instant Theatre.Fare satira politica e di costume è una pacchia di questi tempi...«Alcuni politici cominciano a farmi tenerezza. Facile citare Gigi Di Maio, che fai con uno come lui? Quasi ti ruba il lavoro. Ecco perché con il mio instant theatre rivedo i testi degli spettacoli all'ultimo momento. La prossima serie parte da gennaio. E la situazione politica può evolvere in modo imprevedibile. Puro cabaret governativo».Al Manzoni con Luca Bottura che farà?«Lui è una penna arguta, spulciamo tra le notizie più recenti, giocando tra articoli veri e altri inventati ma realistici. Con noi due giovani musicisti bravissimi, Tiziano Cannas Aghedu e Antonio Di Bitonto».Non solo i politici: anche noi italiani non ne usciamo benissimo.«Siamo un popolo che vive su Instagram, e ho detto tutto. Ci informiamo a colpi di algoritmi solo su Internet, crediamo fideisticamente in Facebook. Sul finire dell'estate ho fatto un'esperienza fantastica: il cammino di Santiago. Con lunghi periodi di distacco dai social. Ho visto persone e respirato un'aria diverse. Solidarietà reciproca e nessuna di quella rabbia che trovi in rete».Altri impegni?«A Capodanno sarò al Teatro Nuovo con un mio recital libero, una summa di tutto ciò che ho fatto negli anni. Per l'occasione tornerà anche il mio muratore bergamasco, un personaggio molto amato dal pubblico. Sono su Rai3 nel programma del mattino Agorà».E il calcio? Milano ne è sempre innamorata?«Sì. Milan e Inter stanno rinascendo con queste nuove proprietà, staremo a vedere. Noi interisti, poi, viviamo di speranza. Dico una perfidia? Un piccolo scudetto per me sarebbe vedere Gigi Buffon, da portiere del Psg, parare il rigore decisivo allo juventino Cristiano Ronaldo. In semifinale, nemmeno in finale».Il cabaret e Milano fanno rima baciata: qual è il suo stato dell'arte?«Internet ha cambiato tutto. La comicità a sketch ormai vive su YouTube. Ecco perché i contenitori comici tv se la passano maluccio. A Milano oggi mancano pure gli spazi, non ci sono più locali per il cabaret. Se penso alle sere al Ca' Bianca...».riproduzione riservata ®