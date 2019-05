Ferruccio Gattuso

Quarant'anni di immagini, a scandire un grande racconto che è poi quello di un cinema di qualità e di una città. Oggi, dalle 10 all'una di notte, il cinema Anteo festeggia i suoi quattro decenni di vita in una giornata celebrativa. Una carrellata di titoli d'autore, incontri con registi, e una festa con tanto di torta e calice di bollicine, alle 18.30. A descrivere la giornata è Lionello Cerri, storico fondatore dell'Anteo con Maurizio Ballabio e Raimondo Paci.

Com'era la Milano del 1979?

«Molto diversa. Innanzitutto, quella che oggi è una zona simbolo della nuova Milano, allora era periferia, anche abbastanza degradata. Dopo corso Garibaldi c'erano le Varesine e i prati. Noi eravamo tre giovani decisi ad aprire un cinema: ne vedemmo cinquanta prima di scegliere questo».

Tempi di un altro cinema, ma già allora si parlava di crisi.

«La verità? Dal 1965 al 1975 il pubblico nelle sale si dimezzò, poi nel 1977 arrivarono le tv commerciali, il colpo di grazia. Nell'epoca d'oro del cinema, 50 e 60, in Italia bastava alzare la saracinesca e il pubblico arrivava. Nel 1979 il pubblico andava inseguito e acciuffato. Oggi con Anteo, Anteo CityLife, Ariosto e tre sale a Monza possiamo dire di esserci ritagliato un pubblico su misura».

Quali sono i registi attesi in via Milazzo?

«Maurizio Nichetti, Silvio Soldini e Gabriele Salvatores. Perché loro? Perché sono tre artisti cresciuti a Milano, di statura nazionale e internazionale, che con l'Anteo hanno condiviso una storia importante, di amicizia e stima reciproca. Senza contare che Ratataplan di Nichetti è del 1979, è nostro coetaneo».

Quaranta i titoli: da quale si parte?

«Da Fuori dal mondo di Giuseppe Piccioni, da noi stessi prodotto. Ma non mancano La stanza del figlio di Nanni Moretti, Buongiorno, notte di Marco Bellocchio e Riff Raff di Ken Loach».

