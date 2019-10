Ferruccio Gattuso

Potere alle donne del jazz. Al Blue Note tre settimane speciali per il Blue Note, il tempio del jazz milanese: sono attesi infatti quattro passaggi live di altrettante dame del jazz internazionale, grandi interpreti come Dee Dee Bridgewater, Jazzmeia Horn, Judith Hill e Hiromi Uehara. In un intreccio di età, percorsi e stili, questo poker di artiste porterà in via Borsieri, nel cuore del quartiere Isola, le infinite possibilità di lettura della grande musica americana che ha segnato a fuoco e a ritmi sincopati il Novecento.

Domani e mercoledì parte Dee Dee Bridgewater, veterana del jazz vincitrice di Grammy e Tony Award, con un repertorio incentrato sulla tradizione musicale di Memphis, Tennesse, sua città natale. Risale infatti al 2017 l'ultimo album intitolato Memphis... Yes, I'm Ready, che segna per lei un ritorno alle radici. Il 23 e 24 ottobre tocca a Jassmeia Horn, under 30 di imprevista maturità, vincitrice del prestigioso Thelonius Monk International Vocal Jazz Competition 2015. Nata e cresciuta a Dallas, Texas, la Horn ha sempre saputo fondere nel jazz influssi di altri generi, come il funk di Stevie Wonder. Il suo secondo, recente album - Love & Liberation, 2019 non ha tradito le aspettative di chi aveva applaudito senza riserve il suo esordio di tre anni fa, A Social Call.

Da non perdere la data unica del 3 novembre: sul palco è protagonista Judith Hill, ex corista di star come Stevie Wonder e Elton John, lanciata come solista nientemeno che da Prince. Più vicina al soul e al funk, l'affascinante losangelina ha finora realizzato due album.

Chiude il poker in data unica il 7 novembre Hiromi Uehara. L'artista di origini giapponesi si è rivelata grazie alle sue performance di piano solo: il suo virtuosismo rifiuta le sicurezze di un genere, e compie arditi slalom tra jazz e progressive rock.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

