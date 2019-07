Ferruccio Gattuso

Per molti è il musical. Per gli appassionati di cinema dell'Età dell'Oro è, addirittura, il film. Dal 15 novembre sul palcoscenico del Teatro Nazionale - ci sperano la regista Chiara Noschese e la produzione Stage Entertainment - potrebbe essere uno dei migliori show musicali della prossima stagione. Singin' in the rain è tutto: è Gene Kelly che canta sotto la pioggia, è la storia del passaggio dal cinema muto a quello sonoro, è danza, canto e commedia. A quest'ultima partecipa senza dubbio il personaggio di Roscoe Dexter, regista hollywoodiano che avrà il volto del milanese Roberto Vandelli.

Lei è attore a tutto tondo, viene dall'Accademia dei Filodrammatici, che rapporto ha col musical?

«Ho fatto molti generi, dal monologo alla drammaturgia contemporanea. Ma il musical su di me esercita il suo fascino da sempre, tanto che mi cimentai già nei primi anni 90, in Blood Borthers' con la regia di Vito Molinari».

Un dramma, e a quei tempi: per l'Italia, una sfida.

«Sì, la storia tragica dello scontro di due fratelli. In quegli anni il musical stava prendendo piede, ma in forma leggera. Infatti ricordo il primo Grease della Compagnia della Rancia, mi conquistò».

E poi?

«Poi ho partecipato a Flashdance con Chiara Noschese alla regia. Intesa immediata. Difatti sono felice di essere anche qui».

Quando partiranno le prove?

«A ottobre, e a metà novembre si va in scena per una lunga tenitura fino all'11 gennaio».

Finalmente un classico, e non un titolo anni 80. A Londra è uno show di culto. E piove in scena. Succederà anche a Milano?

«Certo che si. Agli spettatori delle prime due file verranno consegnati degli impermeabili!»

Lei è milanese doc: questa città è una piazza esigente sul musical.

«E su tutti i generi teatrali. Dopo una periodo un po' buio oggi si può parlare di pubblico attento e vivo. La proposta di un teatro come il Franco Parenti, ad esempio, è notevole».

Ha un luogo del cuore a Milano?

«Il Teatro Gerolamo: mi presentai a 16 anni affamato di teatro. Feci un provino e finii a fare il suggeritore. Ma da lì partì tutto».

Domanda d'obbligo: Gene Kelly o Fred Astaire?

«Astaire: era elegante. Ma l'agilità di Kelly mi ha sempre catturato».

