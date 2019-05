Ferruccio Gattuso

Per la settima volta la grande musica classica conquista piazza Duomo. Sotto un cielo (si spera) estivo la Filarmonica della Scala diretta dal maestro Riccardo Chailly sarà protagonista domenica 9 giugno del Concerto per Milano. «Un appuntamento sentito come immancabile dai milanesi spiega il sindaco Giuseppe Sala e, non a caso, uno di quegli eventi che caratterizzano la dimensione nazionale e europea della città». L'evento in Duomo, per cui sono attese almeno 20 mila persone, trasmesso in diretta su Rai5, sarà plastic free: ovvero niente plastica per tutti coloro che ci lavoreranno e che saranno dotati di borraccia di alluminio ma anche il pubblico sarà invitato a fare altrettanto. Nella piazza anche posizionati 7 maxi schermi.

Il Concerto per Milano, gratuito grazie agli sponsor Unicredit e Allianz, è un'occasione strategica per stimolare nel grande pubblico l'interesse per la musica classica. Il repertorio, illustrato da Riccardo Chailly, ne è l'esempio lampante: il programma prevede la celebre Sinfonia n. 9 in mi minore dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak e, a chiudere, un omaggio al compositore icona di Federico Fellini, Nino Rota, milanese e morto 40 anni fa. Del compositore si eseguiranno la Suite sinfonica dal balletto de La Strada, oltre a Risatine Maliziose e Galopp, brani tratti dal film Prova d'orchestra. «Questo riconoscimento a Rota mi fa felice - spiega il maestro Chailly - Il rapporto della Scala con Rota risale al 1966 quando al compositore fu chiesto di realizzare un balletto da La Strada, Carla Fracci protgaonista. Da allora Rota è sotto pelle per i musicisti della Filarmonica. E va considerato un grande contemporaneo del 900, come lo è stato Stravinskij».

