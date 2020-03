Ferruccio Gattuso

Palcoscenici on line, non è la stessa cosa del teatro dal vivo ma la sete di spettacoli è tanta. Ecco allora che spazi come il Teatro Elfo Puccini e Mtm Manifatture Teatrali Milanesi (teatri Litta e Leonardo) portano on line alcuni delle loro messe in scena. I progetti si chiamano I classici dell'Elfo on line e Mtm in onda. Il primo consiste in una selezione video di produzioni scandita fino al 2 aprile, con un palinsesto dai classici alla drammaturgia contemporanea. Da oggi Elfo propone Atti osceni I tre processi di Oscar Wilde di Moisés Kaufman, per la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, con Giovanni Franzoni, Nicola Stravalci e altri. A seguire, Una serie di stravaganti vicende, omaggio a Edgar Allan Poe scritto, diretto e interpretato da Ferdinando Bruni. Ultima proposta, Dove sei, o musa, sonetti di Shakespeare portati in scena da Elena Russo Arman. Molto ricco il palinsesto Mtm, allestito fino al 16 aprile: sul canale Vimeo dei teatri (https://vimeo.com/manifatture) il primo spettacolo in rete da domenica scorsa è Fuori Misura - Leopardi come non ve l'ha mai raccontato nessuno firmato da Valeria Cavalli e Claudio Intropido, protagonista Andrea Robbiano, dopodiché seguirà un programma (accessibile dal sito) dove commedie si alternano a testi più sperimentali. Da citare Sinceramente bugiardi (29 marzo), Getsemani (3 aprile) e i goldoniani La bottega del caffè e Trilogia della villeggiatura, in onda rispettivamente il 2 e 8 aprile.

