Ferruccio GattusoOttobre, mese di ripartenza per il teatro. E da questo primo fine settimana si fa sul serio. Tra musical, teatro canzone, danza e pura prosa i riflettori si accendono su cinque spettacoli da segnare in agenda.Si comincia con due ritorni: Mary Poppins al Teatro Nazionale da questa sera al 31 dicembre e La febbre del sabato sera, sempre questa sera fino al 7 ottobre al Teatro Nuovo.Il primo è il musical di maggior successo della passata stagione: la regia è di Federico Bellone, l'ottima forlivese Giulia Fabbri è Mary Poppins e, unica novità, Floriana Monici sostituisce Alice Mistroni nel ruolo di Mrs. Banks. Altro classico è il titolo simbolo della disco music, che fino a domenica riporta il pubblico nella New York del 1977 sulle note di brani immortali dei Bee Gees: regia di Claudio Insegno, coreografie di Valeriano Longoni. Approda al Teatro Delfino Michele Placido, domani e domenica con Musica e Poesia Sciuscià e altre storie: nel testo di Davide Cavuti l'attore pugliese narra, in forma di teatro-canzone, la storia del compositore del cinema neorealista Alessandro Cicognini. Al Teatro dell'Arte oggi e domani tocca al francese Philippe Quesne aprire la stagione con La mélancolie des Dragons: performance stralunata su un gruppo di metallari che di notte va in panne con l'auto, sotto la neve.Infine, domenica, Lella Costa in Questione di cuore al Teatro Franco Parenti porta sul palco la celebre rubrica Lettere del cuore di Natalia Aspesi.riproduzione riservata ®