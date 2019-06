Ferruccio Gattuso

Non solo musica, da sempre. Quest'anno, però, il Milan Latin Festival ha un motivo in più per andare in scena: il 2019 è stato indetto dall'Onu l'Anno internazionale delle lingue indigene e, spiega la responsabile culturale del festival Nieves Machado «il 10% delle popolazioni che parlano queste lingue antiche, che nel mondo sono più di quattrocento milioni di persone, sono originarie dell'America Latina».

Fino al 17 agosto al parcheggio Atm di Assago gli appuntamenti folkloristici e culturali non saranno da meno. Il Latin Festival è passato nel giro di cinque soli anni da un cartellone di tredici concerti a uno di trentuno, per sessantasei giorni, 32 gruppi di musiche e danze tradizionali, 23 eventi culturali, 12 manifestazioni folcloristiche. Lo spazio comprende, oltre al palco maggiore per i concerti (a pagamento) con capienza aumentata dai 4500 posti dell'anno scorso ai 6600 attuali), ben cinque piazze da ballo, ristoranti tipici, punti di street food, bar, mercati dell'artigianato e uno Spazio Bimbi. E poi ci sono loro, naturalmente, gli artisti come Daddy Yankee (20 giugno, sold out), al suo esordio al Latin Festival, il rapper Usa convertito al mondo latin Nicky Jam (29 giugno), il popolare artista urban Farruko (8 luglio), il brasiliano Saulo (14 luglio) e la star portoricana Ozuna (15 luglio, nella foto).

«L'edizione 2018 ha raccolto oltre 200mila visitatori spiega Fabio Messerotti Le previsioni di quest'anno sono sui 280mila: stiamo già raccogliendo una grande responso del pubblico con la prevendita dei biglietti». I prezzi di accesso al Festival restano popolari: ballare e gustare i cibi latini costerà da un minimo di 3 a un massimo di 10 euro.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

