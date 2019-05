Ferruccio Gattuso

«Non sarà mai un'abitudine venire a Milano». Renzo Arbore è agli Arcimboldi stasera con la sua Orchestra Italiana per un concerto di musica napoletana ma, da qualche parte, nel cuore dello showman pugliese pulsa qualche battito meneghino: «Milano mi ha accolto per il primo programma tv in Rai della carriera, quel Speciale per voi di cui si vedono ogni tanto i filmati di repertorio. Era il 1969. E Milano per me significa anche Mariangela Melato: ricordo quando si metteva di buzzo buono a insegnarmi un po' di milanese. Con lei ho avuto una sintonia incredibile. E poi gli amici come Enzo Jannacci, con cui ho suonato insieme».

Lo showman pugliese è artista trasversale, in Italia e nel mondo: la sua Orchestra Italiana porta ovunque la canzone napoletana, lo swing, il jazz e la canzone ironica. «Questa sera superiamo le millecinquecento date», rivela il padre di programmi tv di culto come Quelli della notte e Indietro tutta. Le note della sua Orchestra volano sempre sulla tratta tra Napoli e America: «Sono sempre stato filoamericano. Ovviamente con spirito critico, ma degli Usa condivido il diritto alla felicità sancito nella loro Costituzione, e il senso di affidabilità».

Da O' sole mio a O' Scarafone, da Murolo a Carosone a Caruso, il live dell'Orchestra Italiana suona e, per così dire, combatte: «La nostra battaglia? Dimostrare che le cosiddette canzonette italiane sono un patrimonio straordinario. Che dovrebbe conquistare il mondo».

riproduzione riservata ®

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA