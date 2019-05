Ferruccio Gattuso

Non sarà George Clooney, ma le sue chance con le donne e con il pubblico non le ha mai perse. La simpatia è una leva che solleva il mondo, Jerry Calà (vero nome, Calogero Alessandro Augusto Calà, nato a Catania) lo sa bene e su questo ha costruito un'avventura artistica che, affidandosi ad aneddoti, monologhi e canzoni italiane, diventa un recital col titolo di Non sono bello... Piaccio!, stasera al Teatro Nuovo.

Jerry, lei sul palco e al cinema ha interpretato i '60 e gli 80, i due decenni più ottimisti della storia. Non è un caso, vero?

«No. Sono sempre stato un tipo positivo. E ancora oggi mi riempie di gioia la gente che mi ferma per strada e mi dice che io, ai loro occhi, rappresento la vacanza, l'estate e la spensieratezza».

Cosa racconta nel suo show?

«Con il commento musicale della mia band entro in contatto col pubblico: racconto i momenti salienti della mia carriera, i personaggi conosciuti facendo questo lavoro, la Verona beat, il cabaret coi Gatti di Vicolo Miracoli, quando i locali funzionavano davvero e si riempivano, e storie personali dai film che ho interpretato, come Vacanze di Natale e Sapore di Mare, titoli che hanno segnato un'epoca».

Tornando al titolo, tutto vero: lei non è un adone, eppure con le donne ha sempre avuto fortuna. Perché?

«Perché le donne intelligenti puntano sul sense of humor più che sugli addominali a tartaruga, credetemi. Puoi fare il figo sui social, cercare le luci giuste, ma poi dal vivo casca l'asino. Tra l'altro quella battuta ha aiutato tanti ragazzi: dava una speranza, li convinceva che c'era sempre una chance, a essere brillanti».

C'è un collega che la fa ridere sul serio?

(pausa di silenzio) «Guardi, se proprio devo dire un solo nome, dico Checco Zalone. L'unico che non si spaventa ad essere politicamente scorretto: non teme questi tempi difficili. Per questo ha tutta la mia stima».

Giovedì 23 Maggio 2019

