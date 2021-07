Ferruccio Gattuso

«Non l'avrei mai detto, mi sono commosso. Lì, davanti a una tazzina di caffè, all'aeroporto di Linate». Il ritorno a Milano, per Gino De Crescenzo in arte Pacifico, non è mai cosa scontata. Non lo fu quando scese per la prima volta dopo il lockdown 2020 vissuto in Francia, non lo è ora. Dopo questi mesi difficili di ricadute collettive nella pandemia, da Parigi (la città dove da qualche anno vive) il cantautore milanese torna per la seconda volta «nella città che mi ha dato tutto». L'incontroconcerto col critico musicale Enzo Gentile, atteso nel cartellone de La Milanesiana il 2 luglio al Bmw Urban Store, fa parte di un mini-tour dal titolo Un anno che pare sognato.

Restiamo in tema: che anno è stato per Pacifico?

«Come è accaduto a tanti altri artisti, l'impatto è stato duro. Il primo risultato è stato un blocco. Come tutte le persone, ti ritrovavi a imparare una nuova vita. Sotto casa passava un'auto della polizia con megafono che intimava di stare a casa. Terribile».

E poi?

«Poi tutta quella roba si trasforma in ispirazione, in stimoli. Ti sblocchi e vedi che ritornano la musica e la scrittura. Penso al grande cinema post crisi del '29 e postbellico: creativo e unico, generò capolavori».

Lei ama il cinema da sempre: ora un suo brano, Gli anni davanti dal film Genitori vs. Influencer è candidato ai Nastri d'Argento 2021.

«Che quel brano sia finito nella cinquina nominata è motivo di orgoglio. Lo composi durante il lockdown, nel mio studio parigino. Fu una particolare ventata di ottimismo. Quanto al cinema, c'è stato un periodo in cui vivevo in Porta Venezia sopra il cinema Arcobaleno: praticamente scendevo in accappatoio».

Il live al Bmw Urban Store è in set acustico e corredato di tanti ricordi.

«Io e il violista Antonio Loffreddi eseguiamo in duo brani del mio repertorio, intervallati da momenti di dialogo con Enzo Gentile, con foto e proiezioni della mia vita e della mia carriera».

Progetti dopo l'estate?

«Ho diversi brani nel cassetto, da rivestire e raccogliere in un nuovo album. Sto anche lavorando con Gianna Nannini. E poi ho il mio secondo libro in cantiere per La Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi: la storia autobiografica della mia famiglia dalle origini sudiste al mio approdo a Parigi».

