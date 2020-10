Ferruccio Gattuso

Non il primo pianista, compositore e avvocato a illuminare la scena musicale italiana (Paolo Conte avrebbe qualcosa da dire). Ma, certo, uno dei più quotati eredi della tradizione compositiva di musica da film in Italia. Remo Anzovino è protagonista domani pomeriggio (ore 18,30) con il Quintetto d'Archi dei Solisti di Milano Classica alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame. «Sono risalito sul palco e ne sono immensamente felice», spiega il musicista friulano. Il concerto che lo vede protagonista a Milano darà uno spazio speciale alle colonne sonore de La grande arte del cinema che gli hanno fatto vincere il Nastro d'argento 2019. Non che Anzovino fosse rimasto fermo finora: durante il lockdown della primavera scorsa aveva realizzato il Diario Sonoro, un format online musicale e narrativo di successo, e il 18 luglio aveva dato vita alla Rocca Malatestiana di Cesena al concerto del risveglio.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA