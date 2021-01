Ferruccio Gattuso

«Non ci sono problemi, solo soluzioni», cantava anni fa John Lennon. Ma lo faceva guardando fuori da una finestra a New York, la città che aveva tutto e soprattutto che non doveva gestire una pandemia. Federica Fracassi, qui e oggi, Milano 2021, la mette piuttosto così: «Dalle crisi, spuntano le opportunità».

Ad esempio, quella di Emersioni, il progetto ideato da Federica Fracassi direttore del Teatro i con Francesca Garolla e Renzo Martinelli, calendario in diretta streaming su Facebook che, dal 1° febbraio al 7 giugno un lunedì sì e uno no alle ore 19, propone una serie di incontri con venti attrici, celebri ed emergenti, introdotte dalla stessa Fracassi. «Un progetto del genere in tempi normali sarebbe stato impossibile, con tutti gli impegni delle colleghe in tournée o sul set spiega l'attrice, vera fuoriclasse che Milano ha spesso il privilegio di godersi sul palcoscenico Si fa di necessità virtù, e questa è un'occasione per ascoltare come vivono la professione queste talentuose interpreti».

Ogni appuntamento prevede una coppia, un volto celebre e una emergente, a cominciare dalla data di lunedì prossimo con Sonia Bergamasco (foto) e Claudia Marsicano. «Si spazierà dal teatro all'estetica, alla politica, fino al quotidiano di donne che hanno dovuto far combaciare una professione così impegnativa con l'essere, ad esempio, madri».

Tra i volti attesi, Elena Bucci, Daria Deflorian, Mariangela Granelli, Serena Balivo, Chiara Bersani, Leda Kreide. «Abbiamo selezionato le coppie con una semplice estrazione per creare alchimie tra attrici che possono non essersi mai incrociate. Con Bergamasco e Marsicano potremo spaziare dal palcoscenico al set».

Da Emersioni potrebbero esattamente emergere idee per il teatro del futuro, «sperando conclude Fracassi che possa aprire al più presto. La politica, senza dubbio, deve dare risposte chiare. Vedere altre situazioni in cui le platee si possono riempire ci dà una certa rabbia. La verità è che per l'economia del paese serve più una vetrina di Zara aperta che un teatro».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA