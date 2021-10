Ferruccio Gattuso

«Non aspettatevi la first lady in tailleur Chanel rosa». Romina Mondello va dritto al punto per spiegare cosa l'ha attratta del testo Jackie del premio Nobel Elfriede Jelinke, al Menotti da questa sera al 17 ottobre. «Al centro della scena c'è una Jacqueline Kennedy non convenzionale. Una donna collocata in un altrove imprecisato, giusto alla fine della sua vita, che compie un excursus disordinato delle sue esperienze, successi ed errori», spiega l'attrice romana. Dopo una carriera su grande e piccolo schermo, in film e fiction che l'hanno resa personaggio noto al grande pubblico, Romina Mondello si è tuffata con passione nel teatro: «Con il ritorno al palco sono rinata, il debutto ad Asti di fronte a un pubblico felice di tornare a teatro è stato emozionante». Di Jackie, regia di Emilio Russo già direttore artistico del Menotti, Mondello ha amato soprattutto la scrittura: «Amo il modo di scrivere e di argomentare di Elfriede Jelinke, forse a tratti complicato, ma efficace: perfetto per andare dritto alle ossessioni di Jackie, donna che ha saputo essere burattinaia della propria vita, ma che spesso ha tirato i fili sbagliati. Era attratta dal potere, ma allo stesso tempo ne aveva paura. Era una donna di grandi contraddizioni. Le sue ossessioni erano l'efficienza fisica, il giro vita, i capelli, ma anche un marito, il presidente Kennedy, politico e traditore seriale. Senza dimenticare l'ossessione per una madre che la programmò sin da piccola al successo sociale, e per la diva Marilyn Monroe: il suo perfetto contrappunto femminile».

Il ritorno a Milano ha un sapore speciale: «Prima della pandemia avevo portato qui Medea, poi la chiusura. Milano è una città dove il teatro sa respirare. E i vaccini stanno riportandoci alla normalità».

