No, Beethoven non è un cane. Forse in molti ancora ricordano il simpatico San Bernardo che con quel nome divenne anni fa una star del cinema. E il musicista non lo è nemmeno in senso figurato: un artista che da sordo totale compose la Nona Sinfonia, più che un cane era un genio assoluto. Questo e altro, facendoci ridere come al solito in modo arguto e mai banale, racconta Paolo Migone nel suo nuovo spettacolo atteso al Teatro Manzoni domani e dopo con Beethoven non era un cane.

Migone, da star di Zelig a divulgatore di musica classica: è forse impazzito?

«Considerando che la musica classica, si dice, fa scappare il pubblico, potrebbe sembrare. Ma non è così: dimostrerò che questa è la madre di tutte le musiche».

Come?

«Divento un deejay del 700, cuffie e merletti, mentre alle mie spalle scorrono immagini di un grande passato. In 80 anni si sono susseguiti quattro giganti come Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven. Per me sono gli elementi Acqua, Terra, Aria e Fuoco».

Lei sul palco cosa fa?

«Faccio ridere, perché è il mio mestiere. Ma racconto aneddoti miei e dei quattro big, tra verità e fake news».

Da dove nasce il suo rapporto con la musica classica?

«Da casa: il mio babbo alla domenica ascoltava la musica e noi tutti con lui. Senza spocchia o snobismo».

Qual è il suo compositore preferito?

«Anni fa dicevo Mozart. Oggi dico Bach: modernissmo e versatile».

Vincerà la sua battaglia?

A casa l'ho già vinta. Quest'estate mio figlio adolescente è stato a Vienna: senza che gli dicessi nulla, è andato da solo in una chiesa ad ascoltare Mozart».

Il 29 e 30 ottobre. Via Manzoni, 42. Ore 20.45, ingresso 27-18 euro.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

