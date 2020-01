Ferruccio Gattuso

«Nella tribù ci sono entrato all'atto di nascita, per essere figlio di mio padre, e perché Giovanni Arpino mi inserì nell'epilogo del suo Azzurro Tenebra, racconto sugli sfortunati, per noi italiani, Mondiali di calcio del 1974. Il libro finisce con Arpino in clinica per la nascita del figlio del suo amico Giacinto». Che è poi chi parla, ovvero Gianfelice Facchetti, autore teatrale, cuore interista, protagonista al Campo Teatrale, da martedì 14 gennaio, del monologo La tribù del calcio, adattato dall'omonimo saggio dell'etologo Desmond Morris, già autore del mitico La scimmia nuda.

Quanto c'è di Morris e quanto di lei nel monologo?

«Dell'originale c'è lo spunto antropologico, l'intuizione che il segreto del calcio sta nel rendere metafora pulsioni, anche distruttive, della nostra specie umana. Di mio ci sono i ricordi. E poi ho aggiunto quattro ottimi musicisti che mi supportano, la Banda del Fuorigioco».

Meglio sfidarsi in un derby che fare la guerra?

«In parole povere, sì. La civilizzazione dell'uomo passa anche dal mettere una palla al posto dell'animale da abbattere o dall'avversario da annientare».

Talvolta il calcio è guerra.

«Per poche frange deviate di tifosi, però».

Ci può citare qualche personaggio evocato nella pièce?

«L'uruguaiano Alcides Ghiggia, autore del gol che fece perdere al Brasile i Mondiali del 1950: fu il primo avversario di mio padre in serie A. Poi Pelè, il più grande. E lo sfortunato Denis Bergamini del Cosenza, che finì ucciso. Il calcio è un insieme di contraddizioni, di alto e basso, di meraviglioso e osceno».

Anche lei giocò a calcio, come portiere, ma dopo un po' mollò: perché?

«Giocai nelle giovanili dell'Atalanta e nella Nazionale Under 15, ma a 21 anni chiusi. Il calcio richiede forti convinzioni».

Qual è il ricordo più nitido di suo padre Giacinto, bandiera dell'Inter?

«Ne ho molti. Ma quello più caro è me da piccolo a bordo campo, guardando papà e gli altri giganti che si allenavano».

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

