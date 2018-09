Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoNella Milano Movie Week non può mancare l'appuntamento con il meglio dei festival di Venezia e Cannes, e non solo. Oggi apre Le Vie del Cinema: 13 sale ospitano una quarantina di film selezionati dal 75° Festival di Venezia, dal 71° Festival di Locarno, dal 36° Bergamo Film Meeting oltre ai premi del pubblico dei Festival Mix e di Pesaro.Una ricca scelta che marcerà fino a giovedì 27. Il via al Colosseo Multisala alle 13 con il Pardo d'oro A Land Imagined di Yeo Siew Hua. Invece, tra i titoli significativi dal Concorso veneziano si segnalano At Eternity's Gate di Julian Schnabel (Coppa Volpi a Willem Dafoe come migliore attore), The Nightingale di Jennifer Kent (premio Speciale della Giuria), il film d'apertura sulla Laguna First Man di Damien Chazelle e, imperdibile recupero dal passato, The Other Side of the Wind di Orson Welles. Dal programma mancano i due titoli targati Netflix che hanno conquistato Venezia: il Leone d'oro Roma di Cuaron e il western The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen. «Li abbiamo chiesti, ma la distribuzione non ha li ha concessi», lamenta il segretario Agis Lombarda Stefano Losurdo. Il costo della manifestazione (200mila euro) viene coperto dalla vendita di biglietti (disponibili on line e all'info point del Colosseo Multisala) e dai contributi di privati e pubblici (tra questi Comune e Regione). Il presidente Anec Lombarda Enrico Signorelli ha specificato che «la sala cinematografica resta il luogo prediletto per la visione di un film: il cinema è presidio territoriale. Una nostra ricerca rivela che Milano è la capitale italiana del cinema di qualità: film di nicchia altrove, qui diventano di punta».Aggiunge David Quilleri di Circuito Cinema Qualità Milano e gestore dell'Eliseo: «L'assenza di Netflix ci addolora: l'acquisizione di titoli da parte di Netflix nei prossimi anni sarà sempre più aggressiva: servono regole condivise».riproduzione riservata ®