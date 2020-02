Ferruccio Gattuso

Ne sono passati di tatuaggi sulla pelle da quella prima edizione: oggi, alla 25esima, Tattoo Convention è uno degli appuntamenti di culto per gli appassionati di tattoo-art. Fino a domenica a FieraMilanoCity la manifestazione richiama oltre 500 artisti da tutto il mondo.

Maestro di cerimonie il rapper Space One, il cartellone degli eventi della Tattoo Convention annuncia star come l'italiano SNT Simo, di molti rapper come Dark Polo Gang, Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa, il coreano Haewall, famoso per i suoi full body e l'inglese Josh Peacock, Sasha Unisex, Marco Galdo, i tattoo coloratissimi di Amanda Toy, il polacco Ad Pancho. Tra i veterani della Convention però c'è sempre lui, Roberto Borsi, artista over 50, fuoriclasse del tatuaggio a mano: «Da ventisei anni faccio questo mestiere spiega l'artista milanese Da allora, il fenomeno è diventato mainstream: per un verso per noi addetti è un bene, però c'è molta superficialità. Manca una vera cultura: un tatuaggio deve avere una storia. Infine, per mia formazione generazionale sono contrario a quelli su viso e mani. Oggi questi vanno molto tra calciatori e rapper. Mettiamola così: io vengo dal rock, e ci siamo capiti».

Quest'anno grandi assenti i tattoo-artist provenienti dalla Cina, tra cui la star del tebori Chenjie, mai giunto in Italia, che a causa del Coronavirus hanno dovuto dare forfait: «Verranno sicuramente l'anno prossimo». L'Oriente è alla base del lavoro di Roberto Borsi: «A Tokyo ho imparato la tecnica del tebori, i tatuaggi a mano: non inietto il colore sotto pelle utilizzando uno strumento, bensì con l'uso di aghi carico di pigmento la pelle, che trattiene il colore. Questa tecnica è certo più accurata e lenta, ma regala un colore più denso, fa meno male e non richiede tutte le sedute della tecnica più usata».

Dal 7 al 9 febbraio. Via Gattamelata, Gate 13. Orari ven 14-23 sab 12-23; dom 12-20.30. Ingresso 25 euro.

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

