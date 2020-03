Ferruccio Gattuso

Nati in rete (si fa per dire: hanno solidissime basi di teatro) e ora di ritorno alla rete.

Gli Oblivion, macchina di spettacolo fattasi notare ormai tanti anni fa con una versione liofilizzata di soli dieci minuti de I promessi sposi, fa di necessità virtù e stila Oblivion In Da House una divertente agenda di appuntamenti quotidiani in streaming, infarcita di rubriche, tutorial, spettacoli. Tutto per il proprio pubblico e per chi vuole divertirsi «senza alcuna volontà di minimizzare il momento delicatissimo che gli italiani stanno vivendo»: i primi passi del progetto a fine febbraio, ora le cifre raccontano di un successo che cresce. Lo streaming dello spettacolo Othello- l'H è muta programmato su canale Youtube del gruppo sabato ha registrato 6.000 utenti unici, mentre le dirette di mezz'ora su Instagram fanno 700 utenti unici, con aumento del 300% a settimana. «L'idea funziona spiega Lorenzo Scuda e non è nemmeno nuova, nel senso che da tempo pensavamo a mantenere un contatto più fitto sul web, con contenuti meno strutturati e più informali. Ma in tournée era difficile essere costanti: ora di tempo ne abbiamo quanto ne vogliamo, abbiamo perso 25 date del nostro show La Bibbia riveduta e scorretta. E la cattività ci stimola».

Tra gli appuntamenti di questa settimana sui tre canali Oblivionshow di Instagram, Facebook e YouTube spiccano questa sera alle ore 21 Sing Laqualunque («Improvvisiamo canzoni improbabili col pubblico e ospiti a sorpresa»), giovedì 19 alle ore 21 Il Mimo in quarantena (tutorial di mimo con lo specialista Davide Calabrese nella rubrica che tocca picchi da 1200 utenti) e domenica 22, alle ore 17, tutorial con Francesca Folloni costruttrice di giocattoli divertenti per i più piccoli.

