Ferruccio Gattuso

Napoli, mondo a sé che abbraccia il mondo. Da questo terreno fertile, capace di produrre grandezze e dolorosi opposti, Mariangela D'Abbraccio (napoletana doc) ha colto due fiori che non muoiono, e li ha innestati tra loro. Sono le canzoni di Pino Daniele e i poesie e monologhi di Eduardo De Filippo a dare linfa a Napule è... n'ata storia, al Menotti da questa sera. Al centro di proiezioni scenografiche studiate da Consuelo Barilari e immagini disegnate dall'artista Emanuele Luzzati, accompagnata dalla band Musica Da Ripostiglio guidata da Luca Pirozzi, Mariangela D'Abbraccio racconta un legame sconosciuto ai più: «Quello tra Pino e Eduardo: i due si conoscevano e stimavano, alcuni testi del primo evocano il secondo. Covo questo progetto da anni, ne avevo parlato con lo stesso Pino e con Luca De Filippo. Oggi che vede la luce, loro non ci sono più. Ma i figli di Pino sono venuti a vedermi». Da Filumena a Napoli Milionaria, da Je so' pazz a A me me piace o'blues, lo spettacolo parla, attraverso due artisti, di una grande cultura metropolitana. La prossima sfida di Mariangela D'Abbraccio è Tennesse Williams: «Da ottobre interpreterò Un tram chiamato desiderio, diretta da Pier Luigi Pizzi».

