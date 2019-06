Ferruccio Gattuso

Musica, cibo, aggregazione, attenzione al riciclo e all'impatto ambientale: il Festival Carroponte torna a Sesto San Giovanni (ma che si può ben intendere Milano) nell'area ex Breda con un cartellone che tira diritto fino al 15 settembre.

LE FESTE Centoventi giornate targate Art Music Factory (che ha vinto il bando) con concerti di artisti nazionali e internazionali, altri eventi a ingresso gratuito, sabati e domeniche per famiglie e padiglioni gastronomici tematici: dalla street food nipponica alle cucine greca e valenciana. Mix di cibo e drink è l'evento di sabato 8 giugno - La Festa delle scuole più grande d'Italia - party per la chiusura delle scuole: inizio ore 14 con dj set, mega schiuma party dalle ore 15, dj set fino a sera con la star Andrea Diamante atteso dalle ore 21.30.

LA MUSICA Sono i concerti a tracciare il solco: in settimana l'appuntamento da segnare in agenda è quello di domani, che apre di fatto il cartellone musicale. L'appuntamento è con Mille anni ancora. Tributo a De André, evento del quale sono protagonisti tre dei musicisti storici del cantautore genovese: Ellade Bandini, Giorgio Cordini e Mario Arcar, accompagnati da una nutrita band (ore 21, ingresso 5 euro più prevendita).

Tra i nomi attesi a giugno ci sono Africa Unite sabato 22, The Melvins, band di culto statunitense lunedì 24, così come a stelle e strisce sarà la serata punk di martedì 25 con Flogging Molly e Descendents. A chiudere il mese Enrico Nigiotti, cantautore terzo classificato X Factor 2017. Tra i nomi attesi sul palco dell'area ex Breda nel mese di luglio l'istituzione blues Robben Ford (lunedì 8), il rock alternativo italiano dei Marlene Kuntz (mercoledì 17) e, all'insegna della musica cubana, il Grupo Compay Segundo De Buena Vista Social Club guidato da due figli del mitico Compay (mercoledì 24).

Il gran finale a settembre vede come star assoluta Loredana Bertè (mercoledì 4), il rapper Emis Killa (8), la Festa di Radio Popolare All You Need Is Love con protagonisti Tre Allegri Ragazzi Morti (12).

Sabato 14 il cartellone musicale si chiude con i Maneskin, la band romana trionfatrice morale di X Factor 2018, che torna ancora a Milano per cantare ai fan mai sazi della loro presenza.

I MARKET I tre appuntamenti legati al Popcorn Garage Market sono previsti - dalle ore 12 alle 20 - per la prossima domenica 9 giugno, il 7 luglio e infine il 15 settembre, a salutare l'edizione 2019 del festival: oggettistica vintage, autoprodotto, creativi e designer emergenti, attività per bambini, musica, mostre di artisti, cibo a chilometro zero.

