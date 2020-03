Ferruccio Gattuso

Milano nel fine settimana, provando a trovare serenità e svago. I milanesi senza i concerti di musica rock o classica e con le serrande abbassate di teatri e cinema vivono momenti difficili. Ma non mollano. Tra passeggiate, musei, iniziative particolari. E senza dimenticare la Festa della donna di domenica. Da celebrare in modo particolare, magari insieme a Jo Squillo in piazza Duomo. «Terremo le distanze ma ci saremo, eccome se ci saremo». Jo Squillo non prende sotto gamba il coronavirus ma il flash mob l'8 marzo in piazza Duomo alle ore 15 andrà regolarmente in scena. «Abbiamo accolto la richiesta di non manifestare, ovviamente ci allineiamo con coscienza alle disposizioni del decreto spiega la show-woman e attivista ma non rinunceremo a festeggiare con un numero top secret, nel quale manterremo la distanza regolamentare tra noi. L'emergenza di questi giorni, con le scuole chiuse, gli anziani da accudire, porta davanti agli occhi di tutti l'importante ruolo di equilibrio famigliare svolto dalle donne, da sempre. Il maggior lavoro lo svolgono loro. Questa stagione critica, che speriamo finisca presto, ci ha fatto involontariamente concentrare sulle cose veramente importanti, e sul valore di relazioni più naturali tra noi uomini, e di noi uomini verso l'ambiente».

