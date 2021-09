Ferruccio Gattuso

Milano ha pronto uno spartito speciale per il suo settembre: le note sono conosciute, il tempo lo scandisce l'ottimismo di una città che, compatibilmente con le misure di sicurezza causa pandemia, vuole ricominciare a essere sé stessa: la metropoli della musica, della cultura, degli spettacoli. Sono Orchestra Verdi (insieme al solista d'eccezione Stefano Bollani) e Filarmonica della Scala (con la direzione di Riccardo Chailly) i protagonisti che nelle prossime due domeniche si daranno il cambio invitando gratuitamente e con la sicurezza del green pass tutti i milanesi ad applaudirli.

Al parco Bam Biblioteca degli Alberi la Fondazione Riccardo Catella porta in scena domenica 5 settembre alle ore 20.30, con prenotazione obbligatoria e green pass, nella cornice dei grattacieli avveniristici a ridosso dell'Isola, la terza edizione di Back to the City: il live gratuito (info e prenotazioni bam.milano.it) vede l'ensemble della Verdi diretto da Kristjan Järvi, con il poliedrico pianista Stefano Bollani. Le note saranno quelle di Rhapsody in Blue di George Gershwin e il Concerto azzurro dello stesso artista milanese. I posti a sedere sono mille, ma come sempre il concerto si ascolta in tutto il parco.

Dal contemporaneo alla classica con l'evento della Scala, che ormai è tradizione. Domenica 12 settembre alle 20.30 in piazza Duomo il Concerto per Milano alla sua nona edizione (diretta su Rai5) vede la Filarmonica della Scala diretta dal maestro Riccardo Chailly affrontare spartiti dedicati all'Italia da tre grandi compositori stranieri: l'Italiana n. 4 in La maggiore op. 90 di Mendelssohn; il Capriccio italiano di Caikovskij e la suite di Romeo e Giulietta di Prokofev. Massimo 2500 posti a sedere distanziati, obbligo di prenotazione e possesso di green pass (si prenota dal 16 su filarmonica.it o su ticketone.it).

Sarà «un bellissimo concerto» ha assicurato il direttore artistico della Filarmonica Etienne Reymond, sottolineando l'impegno di «pubblico e privato» per realizzarlo. L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno ha ringraziato Bam e Scala perché tornare in piazza «segna la ripresa del rapporto della città con lo spettacolo dal vivo».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

