Ferruccio Gattuso

Mai leggere un bugiardino quando si prende un farmaco: l'effetto collaterale è l'ansia. Soprattutto quando si butta l'occhio alle controindicazioni.

I Bugiardini stasera al Nazionale invece sono tutti da guardare: artisti provetti dell'improvvisazione, abili a muoversi in equilibrio tra cabaret e Broadway, sono i protagonisti di B.L.U.E., regia di Fabrizio Lobello, musical comico tutto improvvisato che, per arrivare alla fine ha bisogno, anche, della partecipazione del pubblico. Musiche, testi, coreografie: tutto ciò che accade è frutto del caso e dell'improvvisazione. E se inglesi e americani dicono che una cosa creata sul momento è out of blue, ben si capisce il titolo di uno show che ha raccolto grande successo a Roma (città dei Bugiardini).

Secondo regola, a ogni appuntamento del tour è previsto un ospite speciale da coinvolgere (senza copione): qui tocca alla conduttrice tv Victoria Cabello.

Il 17 febbraio. Teatro Nazionale. Piazza Piemonte. Ore 21. Biglietti 28 euro.

