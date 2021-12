Ferruccio Gattuso

«Macché Fonzie, il mio idolo era Richie Cunnigham». Giuseppe Ganelli sa cosa dice semplicemente perché sotto il camice di dottore specialista in Radiologia all'Ospedale di Codogno, sfoggia i galloni del Guinness dei Primati: è sua infatti, per la Bibbia dei Record, la collezione più importante al mondo di memorabilia su Happy Days.

La mitica serie tv anni '70 della rete Abc (in Italia trasmessa dalla Rai), ambientata nei felici anni '50 americani ai tempi dei drive in e di Eisenhower presidente, viene celebrata dal 19 dicembre al 6 gennaio alla Pro Loco di Codogno con la mostra A Codogno tornano Happy Days. Perché qui, nella cittadina della Bassa Lodigiana doloroso simbolo del pandemia da Covid, il dolore e i lutti non si dimenticano ma si vuole guardare avanti, con l'ottimismo dei giorni felici. Nella mostra curata da Ganelli è possibile tuffarsi nel mondo di Fonzie & co: dal flipper originale del locale Arnold's usato sul set, al giubbotto della Jefferson High School di Potsie (l'inseparabile amico di Richie e Ralph), dalla t-shirt originale da baseball indossata da Richie (Ron Howard, oggi tra i principali registi di Hollywood) a figurine autografate, bambolotti, tazze, copioni della serie e perfino sacchi a pelo a tema. «Negli anni ho raccolto tutti questi oggetti che dice Ganelli voglio condividere in questa mostra a ingresso gratuito con la mia cittadina e con chiunque voglia venire a Codogno. L'idea iniziale era realizzare la mostra insieme alla Fondazione Amici di Sissi, una onlus che aiuta ragazzi con problemi psichici, poi è successo l'impensabile». Negli anni Ganelli ha potuto conoscere Henry Winkler alias Fonzie e Ron Howard alias Richie: «Personaggi di grande sensibilità. Nei giorni bui di Codogno Winkler scrisse su Twitter un messaggio per confortarci».

