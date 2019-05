Ferruccio Gattuso

Lui l'ha voluta così, sin dall'inizio: «Una festa, che arrivi a tutti e nei modi più diversi».

Roberto Bolle, superstar e orgoglio nazionale del balletto, si coccola il suo On Dance Accendiamo la danza - il festival da lui ideato e realizzato per la prima volta l'anno scorso come una creatura prediletta e una scommessa vinta. «Un successo oltre le aspettative» dice. Ora quel successo insegue il bis da domenica fino al 2 giugno, occupando Milano in ogni angolo possibile con generi di danza per tutti i gusti. Si va dall'anteprima cinematografica di domenica con la proiezione di Nureyev, The White Crow dell'attore e regista Ralph Fiennes (ore 19.30, Colosseo), titolo che uscirà nelle sale a luglio; il cast del Final Show in piazza Duomo del 2 giugno (ore 21.30) con Geppi Cucciari alla conduzione, ospiti Roberto Vecchioni, Mahmood, Serena Rossi e Alessandro Quarta. E ancora il Gran Ballo di lunedì 17 (ore 21) alla Biblioteca Ambrosiana su valzer, polke, mazurke e quadriglie dell'800 con rigoroso dress code elegante; l'Incontro di Roberto Bolle, cui il danzatore tiene molto, giovedì 30 alle ore 13 al Teatro degli Arcimboldi, con professori e studenti delle Università Politecnico, Bicocca e Statale.

Tra i tanti appuntamenti, tutti gratuiti, l'unico a pagamento è ovviamente il grande show Roberto Bolle & Friends agli Arcimboldi dal 29 maggio all'1 giugno (unico evento a pagamento): con Bolle, sul palco, ospiti d'eccezione tra cui l'ucraino Alexander Riabko, principal dance dell'Hamburg ballet, e la spagnola Alicia Amatriain, etoile dello Stuttgart Ballert.

Il programma sul sito ondance.it

