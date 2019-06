Ferruccio Gattuso

Luci speciali su Villa Arconati: il Music Festival che prende il nome dalla suggestiva villa simbolo di Castellazzo di Bollate, è giunto alla trentesima edizione 1989-2019. Un'occasione speciale per darsi un abito un po' diverso, abbinando teatro e musica e riconquistando l'originaria collocazione adiacente alla villa, nei giardini sul lato sud dell'edificio. Lo chiamano un ritorno a casa ed è giusto così. E torna per il sesto anno anche Terraforma, evento musicale che si concentra sulla sperimentazione e sulla sostenibilità ambientale (dal 5 al 7 luglio).

Il Villa Arconati Music Festival con cartellone dal 26 giugno al 23 luglio allestito dal direttore artistico Giancarlo Cattaneo - ha offerto un prologo già sabato con la Artchipel Orchestra e l'Orchestra di Via Padova. Il via però è da domani, mercoledì, con il cosiddetto poeta dell'amore Guido Catalano che porta in scena il reading Tu che non sei romantica summer tour, racconto fatto di «dialoghi, parole e poesie amorose ad inarrivabile tasso di romanticismo» (e tanta ironia).

Poesia e musica si sposano il 5 luglio con la prima delle grandi ospiti, l'artista Laurie Anderson, moglie del grande e compianto Lou Reed, regina della sperimentazione di culto e protagonista dello show The Language Of The Future. Lei, 72 anni, di New York, è poliedrica: poetessa, regista, musicista, presenta una performance inedita in cui appunto mescola diversi linguaggi dai video alla musica. A seguire, per Terraforma, artisti come Mica Levi (dj), il chitarrista Richard Bishop e l'iraniano Sote.

L'8 luglio si torna al teatro con il grande narratore Ascanio Celestini nel nuovo spettacolo Storie comiche ferroviarie. Tratto dal suo ultimo libro Barzellette, racconta aneddoti in viaggio. La musica si prende tutto il palco dal 9 luglio con gli elettronici Bowland reduci dall'edizione 2018 del talent show X Factor, cui seguono il 17 luglio la cantante jazz afroamericana Dee Dee Bridgewater in un tributo alla leggendaria Billie Holiday (nel 60esimo della morte) e il 23 luglio l'interprete africana Angelique Kidjo, in tour con l'album Celia, tributo alla cantante cubana Celia Cruz.

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

