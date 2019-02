Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoLo chiamano semplicemente Faso. Quando suoni come lui, nomi di battesimo e cognomi contano poco. Alla sezione ritmica con il batterista Christian Meyer, il bassista Nicola Faso Fasoni è la solida colonna vertebrale di Elio & le Storie Tese: da tempo gli stessi con il chitarrista Alessio Manconi formano il Trio Bobo, progetto jazz-funk strumentale atteso domani per l'esordio della edizione numero 16 dell'Ah-Um Milano Jazz Festival, tre date al Teatro Fontana.Esistono musicisti monogami e musicisti seduttori, lei Faso è della seconda specie: membro storico degli Elii, non ha mai resistito ad altre avventure artistiche. Come mai?«È sempre stata la regola degli Elii, band aperta a qualsiasi esperienza individuale. Mai una gelosia, mai l'esclusiva».Forse perché siete tutti musicisti tecnicamente virtuosi, e versatili?«Io penso che la versatilità sia più nella testa che nelle mani. Se sei curioso, ti cimenti in più generi».Quando nacque Trio Bobo?«Nel 2002. Sulle prime per divertimento, suonando cover dei Weather Report e Joe Zawinul. Poi iniziammo a comporre: all'attivo abbiamo due album, Trio Bobo e Pepper Games. Ma è naturalmente dal vivo che diamo il meglio».Ai vostri live vengono anche fan delle Storie Tese?«Sì, buona occasione per far ascoltare loro musica diversa. Jazz e funk, e comunque la buona musica, non hanno barriere. E poi il Trio Bobo, tra un brano e l'altro, spiega e fa un po' di humor. È la nostra natura».Però i giovani ora sembra esistere solo rap e trap, vedere Sanremo...«Non penso. Ci sono tanti giovani che sudano su uno strumento, e poi, a quelli che ascoltano e basta manca una sola cosa: il tempo».Cioè?«Quando porto in auto mio figlio insieme ai suoi compagni di squadra alla partita di baseball, la musica la decido io: da lì non possono scappare, metto su Led Zeppelin, Deep Purple. Poco a poco, si sono incuriositi».Giusto, il baseball: sua vecchia passione. Musica e baseball che c'azzeccano?«Guardi, il termine hit single fu scippato dalla musica al baseball: è un colpo di mazza singolo particolare».riproduzione riservata ®