Ferruccio Gattuso

La voce, il profilo, i ricordi. C'è molto, forse tutto e ancora di più nel Gianluca Guidi che, in abito talare, veste il ruolo di don Silvestro in Aggiungi un posto a tavola, in scena al Teatro degli Arcimboldi da questa sera al 26 gennaio (con Marco Simeoli, Camilla Nigro, Lorenza Mario). L'immagine che esplode letteralmente agli occhi è quella di Johnny Dorelli, padre di Gianluca, il primo e indimenticato don Silvestro del 1974, quando la celebre commedia musicale composta da Garinei & Giovannini con Jaja Fiastri, sulle note di Armando Trovajoli e con le coreografie di Gino Landi esordì sulle scene. Prima o poi doveva accadere, e dunque Gianluca Guidi ha ereditato lo scettro.

Ci ha pensato molto su, o è stato un passo naturale?

«La verità è che siamo al terzo anno consecutivo: centinaia di repliche, per uno spettacolo che è una macchina perfetta. Non era difficile dire di sì a tutto questo».

Afferrato il messaggio, nessuna retorica sul rapporto padre/figlio: ma di questo ruolo lei sente parlare da quando è bambino giusto?

«Sì, ma siamo attori, e ogni ruolo lo si affronta con il mestiere. Se mi logora, dopo tante repliche? Rispondo sempre che è come se un dentista si stancasse all'ennesima pulizia dei denti».

A noi piace pensare che Johnny Dorelli la guardi e si compiaccia: lei canta e recita con la sua stessa abilità.

«Questo lo lascio dire al pubblico e agli addetti ai lavori. Ma, certo, la cosa mi lusinga».

Aggiungi un posto a tavola è sempre attuale: se l'aspettava la polemica sui preti sposati all'interno del Vaticano in questi giorni?

«Non l'ho seguita con attenzione, ma certo questo resta un tema antico. Quando lo spettacolo andò nel mondo protestante non ebbe lo stesso successo perché lì i preti sposati sono nella norma».

Il segreto di questo allestimento?

«La produzione di Alessandro Longobardi del Teatro Brancaccio di Roma, ricca e capace di abbinare forma e sostanza, e un cast affiatato».

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

