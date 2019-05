Ferruccio Gattuso

La Storia non sempre passa per la verità. Ma chi crede nella giustizia, si illude che prima poi la verità vincerà. Tutto questo accadde per Magellano, navigatore portoghese ossessionato dal sogno di trovare, navigando verso ovest, la via verso le Indie. Un'ossessione che lo portò, da portoghese, a tradire il proprio Paese (che non voleva finanziargli il viaggio) per la rivale Spagna. Nel 500esimo anniversario della circumnavigazione del globo a opera del navigatore, sul palco del Teatro Noh'ma Cochi Ponzoni e il Trio Garlaschelli (musiche originali jazz) porta in scena questa sera e domani Magellano, tratto dall'omonimo romanzo di Gianluca Barbera. «Di questo testo» spiega Cochi Ponzoni, «mi è piaciuto il punto di vista: a ottantatré anni, vicino alla morte, il nocchiero di Magellano, Juan Sebastian del Cano, decide di confessare: Magellano era morto nel corso del viaggio, nelle Filippine, il suo cadavere era stato abbandonato, e del Cano nasconde le cronache dell'italiano Antonio Pigafetta, che difendevano le gesta del portoghese. Juan Sebastian si era impadronito di tutti gli onori della missione. Il rimorso cambia tutto: il nocchiero morirà in povertà, Magellano conquisterà la storia».

Musica e avventura, la formula dello spettacolo è originale: «Il 25 aprile usammo la stessa formula per raccontare vicende delle donne partigiane durante la Liberazione. Il progetto funzionò, abbiamo deciso di ripeterlo». Per Cochi, il teatro si alterna al cinema: «Per la fine dell'anno sarò nel cast di due film: Ti voglio bene con Claudio Bisio e Generazione di fenomeni, una storia di anziani combattivi».

