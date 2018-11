Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoLa storia insegna, poi si ripete in farsa, poi viene dimenticata:poi (a volte) tutto torna come prima. Al Teatro Menotti Valentiona Lodovini si cimenta in questo esercizio di memoria e di femminismo con Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame. «Si tratta di un testo di un'attualità disarmante. Lo sguardo è ironico, intelligente e puro, come spesso accade nei testi di Fo e Rame. È una storia che ci racconta di quel sistema culturale, negli anni del femminismo militante, ma che allo stesso tempo ci impone di fare confronti con oggi. Il tutto sorridendo».In una scena che sembra evocare un set, Valentina Lodovini, volto noto del grande schermo grazie a film come Benvenuti al Sud di Luca Miniero e il più recente La verità sta in cielo di Roberto Faenza, si misura con un piccolo classico della comicità.La chiave della commedia, come sempre, apre porte impreviste. Una presenza incombente nello spettacolo è l'uomo, anzi il suo sesso: non in carne e ossa, ma in tutto il suo simbolico potere di condizionamento. «Tante cose sono cambiate oggi e si deve ammettere che molti uomini stanno dando il loro contributo nella lotta per i pari diritti tra uomo e donna. Ma in questa ciclicità della storia, alcuni meccanismi purtroppo si ripetono».Le polemiche sulle molestie e sul movimento #MeToo d'oltreoceano non entrano nello spettacolo: «Quel che funziona di questo testo è che rende protagonista il pubblico. Ognuno finisce per porsi domande che vanno dal passato al presente». La forza dei classici, in fondo, dovrebbe essere questa. Anche se di questi tempi i giovanissimi sembrano impermeabili ai classici, nel teatro così come nella cinema e nella musica: «La responsabilità è soprattutto nostra. In famiglia prima di tutto, e poi a scuola, i classici vanno mostrati. Io da ragazzina, negli anni 80 e 90, ero affamata di cinema, e avevo tra i miei eroi il divo del muto Buster Keaton».riproduzione riservata ®