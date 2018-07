Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoLa satira alza la voce e dice la sua al Mare Culturale Urbano. Tocca questa sera a un altro fenomeno di culto della comicità consacrata dal web, il Terzo Segreto di Satira. I fondatori della squadra autoriale, i milanesi Pietro Belfiore, Davide Bonacina e Davide Rossi, il mantovano Andrea Faventi e il comasco Andrea Mazzarella, faranno una sorta di lectio magistralis sulla loro ricetta comica prima della proiezione del film Si muore tutti democristiani uscito a maggio. A rispondere è Davide Bonacina.Dal video al palco il passo è netto: che tipo di spettacolo sarà quello di stasera?«Innanzitutto non è una lectio magistralis, non siamo ancora così' montati. Lo show è un incrocio tra sketch e proiezioni per raccontare il nostro percorso: ci ha sempre interessato punzecchiare l'elettore-tipo, piuttosto che partiti e politici. Perché lassù ce li mandiamo noi, non dimentichiamolo».Il vostro primo film è un punto di partenza?«Speriamo di sì, anche se non abbandoneremo mai i video su YouTube. Tutti noi ci siamo conosciuti nel 2008 alle Scuole Civiche di Cinema di Milano, ed è sempre a questo che abbiamo pensato».Dunque moriremo tutti democristiani, nonostante l'ultimo elettroshock elettorale?«Intendiamo democristiani come categoria dello spirito: si nasce rivoluzionari, si muore imborghesiti. Parti con la vacanza in tenda e finisci in bungalow. Ecco, parlando di politica forse oggi, con i nuovi padroni del vapore, un po' di moderatismo non guasterebbe. I fan dei due partiti al governo sono molto più permalosi di quelli del Pd, i nostri primi bersagli».Milano e il terzo Segreto, amore eterno?«Sì, dobbiamo tutto a Milano, una città dove la cultura sa ridere».Qual è la vostra zona preferita?«Via Paolo Sarpi, per tutti noi. Dove abbiamo realizzato i nostri primi video, dove abbiamo la base. Zona multiculturale e piccolo paese».riproduzione riservata ®