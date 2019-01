Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoLa risata può essere fragorosa per coprire il rumore di qualche crepa nelle certezze della vita, ma non è questo fragore che Marco Della Noce inseguirà oggi e domani sul palco di Zelig Cabaret con il suo uanmensciò di ri-nascita (come lo chiama e scrive lui), intitolato Che storia!. Ed è proprio il caso di dire che storia perché giusto un anno fa il comico milanese riprendeva in mano la sua vita dopo un disastro esistenziale, la separazione e la perdita di un tetto sotto il quale vivere. Cabarettista di scuola metropolitana, cresciuto tra Derby e Zelig, volto celebre dello Zelig in tv con personaggi come il cannaiolo Larsen o Oriano il meccanico dei bocs-Ferrari, Della Noce un bel giorno decise di dire al mondo come stava. «E tutto cambiò spiega Attraverso i miei personaggi racconterò anche carriera e disavventure. E della grande solidarietà ricevuta da molti, dal rapporto ritrovato coi miei figli. Tanto che oggi posso dire che certe volte cadere e rialzarsi non è un male: così facendo, ho dimostrato a me e ai miei figli chi sono. Mi ha aiutato anche la filosofia buddista e il libro di un pedagogista di nome Francesco Chesi, intitolato Evviva il fallimento, per cui ho poi scritto una prefazione».Ma nello show Che storia! ci sarà ben poca malinconia e tanta comicità: «Non scherziamo spiega Marco Della Noce la mia chiave resta quella. Volevo fare il comico sin da bambino, quando facevo il buffone a scuola e aspettavo le feste per mettermi in mostra coi parenti a casa». In tutto questo Milano è sempre stata una casa: «La zona di Barona, dove sono cresciuto, è nel mio cuore», spiega l'attore che giusto l'altro ieri ha compiuto 61 anni. «La mia generazione è quella cresciuta ammirando i Chaplin, comici che avevano qualcosa da raccontare. Oggi tutto vive sulla rete, senza il pubblico. Ma ogni rivoluzione porta comunque qualcosa di positivo».Quella nella vita di Marco Della Noce porterà un nuovo show teatrale nel 2019. «È ancora presto per parlarne conclude Ora voglio solo dire grazie».riproduzione riservata ®