Ferruccio Gattuso

«La proposta che non ho ancora ricevuto e mi piacerebbe ricevere? Da tempo vorrei interpretare una carogna spropositata. Sì vorrei fare la cattiva. Per trent'anni, tra teatro, fiction e cinema ho fatto tanti ruoli drammatici, qualcuno nella commedia, ma mai dico mai ho fatto la cattiva. Questa cosa mi manca». Poco prima del debutto al San Babila con Un grande grido d'amore Barbara De Rossi confessa che, da attrice veterana, le resta questo sottile sfizio ancora da togliersi.

E su quale fronte vorrebbe ottenere questo ruolo?

«Magari nella fiction, in televisione. Ma in fondo non importa quale».

Nella commedia di Josiane Balasko, invece, lei è una vecchia attrice sul viale del tramonto: è un ruolo che la stimolava?

«Più che il ruolo, la storia. Il testo della Balasko ha avuto successo in tutto il mondo: è la storia di una coppia di attori non eccelsi, Gigì Ortega e Hugo Martial, io e Francesco Branchetti. Quando lei si ritira dalle scene, lui cerca di proseguire ma un giorno si ritrova abbandonato dalla partner al debutto di uno spettacolo, dunque il suo agente pensa di richiamare in scena proprio lei, Gigi, riformando la vecchia coppia. È il racconto della costruzione di uno spettacolo, tra imprevisti e scontri».

L'ego degli attori, il ruolo degli agenti, le insicurezze: ci ha ritrovato dinamiche sperimentate nella vita reale?

«A dire il vero, io ho sempre sperato la vita privata dal lavoro. Le mie sicurezze e le conferme non le cercavo certo sul palco. Anche se, quando arrivano il consenso e gli applausi, la gratificazione è enorme. La cosa più bella del testo è l'equilibrio tra tenerezza e amarezza nel rappresentare le fatiche professionali degli attori»

Con Francesco Branchetti fa coppia fissa in teatro da tempo.

«Sì, con lui ho lavorato in Medea, Coro di donna e uomo e Il diario di Adamo e Eva. Ormai ci conosciamo molto bene, e questo testo richiedeva un affiatamento particolare».

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

