La musica è come il cibo, sa creare ponti fra linguaggi e culture differenti. Per questo Antonella Ruggiero, ex voce dei Matia Bazar, artista solista dal 1996, è una storica amica della rassegna La musica dei cieli, tanto da aprirne il cartellone questa sera alla Chiesa di San Martino di Bollate, con il concerto intitolato Sacra Armonia.

Cos'è per lei La Musica dei Cieli?

«Un'esperienza molto intensa, in una rassegna che ha il compito di promuovere la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso le musiche della spiritualità. Il titolo della mia serata si rifà al mio album del 2001 Luna crescente. La musica sacra ha sempre esercitato su di me un grande fascino».

Tempi difficili, questi, per l'interculturalità. E forse anche per una certa curiosità musicale.

«Questo è vero solo in parte. Posso dire che c'è molta gente che cerca stimoli culturali e ha apertura verso il confronto tra mondi religiosi differenti. C'è più gente di quanto si pensi che rifiuta di farsi manipolare verso la diffidenza».

Quale veste darà al suo repertorio in questo concerto?

«Interpreterò brani sacri natalizi, non i soliti brani legati al Natale commerciale. Esiste un patrimonio di musica sacra meraviglioso. Con me ci sarà Roberto Olzer, talentuoso musicista che suonerà l'organo della chiesa e le tastiere. Questa esperienza nelle chiese partì tre anni fa in occasione dell'album Cattedrali, che incisi nella Cattedrale di Cremona».

Qual è il suo rapporto con Milano?

«Dalla Liguria venni a vivere qui negli anni Settanta: da quell'epoca Milano si è molto abbellita, più aperta e ospitale. Da qualche tempo vivo nella Brianza verde: per me la scoperta di Milano e della terra lombarda non finisce mai».

C'è una zona che le è particolarmente cara?

«Brera: ricordo quando andavo ad acquistare i colori per dipingere».

