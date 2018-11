Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferruccio GattusoLa chiamano realtà 2.0. È quella agevola la vita da utente, ma rifila qualche fregatura da essere umano. Insomma, se sei quello sul divano che ordina la pizza a domicilio, una pacchia; se sei quello che pedala a pochi euro per la città con quella pizza sulla schiena, la musica è diversa. Di questa realtà Gabriele Cirilli parla, scherzando ma facendo riflettere, in Mi Piace, il suo nuovo show atteso al Teatro Manzoni domani e mercoledì.Monologhi, canzoni e balletti all'ombra del telefonino: come le è venuta l'idea dello show?«Stavo facendo il backup del mio cellulare per passare a uno nuovo: per me è un incubo dal quale, nella vita reale, esco solo grazie all'aiuto di mio figlio 18enne. In scena, ad aiutarmi, c'è un tecnico molto speciale: Umberto Noto».La fonte delle storie e delle gag raccontate nasce dunque dal contenuto del suo smartphone?«Esattamente. Nel telefonino c'è tutta la nostra vita, oltre alle app per noi strategiche. Prima era un buon psicologo a capire i meandri della nostra personalità. Ora basta sbirciare nel cellulare di ognuno di noi per capire gusti, idiosincrasie, passato, presente e futuro».Affronta anche il tema dei social network?«Come no. La dittatura dei mi piace, che poi sono fittizi. Gianni Morandi dice di avere due milioni di amici, ma se avesse un'emergenza sarei curioso di vedere quanti di quei pollici all'insù resterebbero tali».Tra lei e il suo telefonino chi è il vero padrone?«Ancora io, grazie al cielo. I social li uso, ma per pubblicizzare il mio lavoro. Anche mio figlio è stato educato bene, grazie a una moglie e mamma super».