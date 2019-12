Ferruccio Gattuso

L'incantesimo si ripete. Il Festival della Magia torna per la quinta edizione al Teatro Manzoni dal 2 al 6 gennaio con un nuovo cast di prestigiatori, illusionisti, maghi. Ideato dall'instancabile Raul Cremona, mago, cabarettista nonché presidente onorario del Clam (Circolo arte magica), il festival è ormai un appuntamento imperdibile.

Mago Raul, possiamo chiamarla così?

«Ci mancherebbe. Anche se il personaggio che il pubblico conosce da Zelig è Silvano il Mago di Milano».

Sì, quel parente del mitico Silvan, che un po' parla come lui, e che tra un pasticcio e l'altro fa rimanere a bocca aperta. Magia e comicità vanno a braccetto?

«Dalla nascita della magia: l'ironia serve sempre, un tocco di attorialità pure. Poi ci sono i maghi puramente comici».

Come sarà il cartellone del 2020?

«Ci siamo fatti un nome, e dunque possiamo permetterci di puntare sempre più in alto. Vedrete artisti come il serbo Igor Trifunov, virtuoso di apparizioni e sparizioni di bottiglie di champagne; da Taiwan il manipolatore di carte Anson Lee; dalla Francia gli illusionisti Otto Wessel, una star che per dieci anni di fila al Moulin Rouge a Parigi ha retto due spettacoli al giorno. E Lord Martin, un pazzo che ama vestirsi da scozzese. Dall'Italia ci sarà il nostro presidente del Clam, Jordan alias Giordano Riccò, che è anche il regista dello show».

La tecnologia ha cambiato la magia?

«Dipende. Ci sono gli illusionisti da web, alcuni anche bravi. Ma vedere una magia dal vivo è tutt'altra cosa. Lo stupore dal vivo è potente, in questo caso la magia offre qualcosa di più, e cioè la verità dell'abilità. I maghi da web sono come le tastiere coi suoni campionati, noi teatranti siamo il suono del piano a coda Steinway».

Perché non ci sono donne in cartellone?

«Per l'anno prossimo ci siamo già assicurati una bravissima maga. Ma la verità è che di illusioniste ce ne sono poche. Io amo dire che gli uomini cercano il mistero attraverso la magia, mentre le donne lo possiedono in natura, avendo il grande potere della creazione. Qualcuno di più cinico dice invece che agli uomini piace illudere, e alle donne essere illuse».

