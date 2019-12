Ferruccio Gattuso

L'eleganza della scrittura e il senso del classico sono nell'identikit di Luigi De Crescenzo in arte Pacifico. Che debutta stasera al Filodrammatici con La Settimana Pacifica, sette live con sette ospiti: Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco de Gregori, Giuliano Sangiorgi, Francesco Bianconi e Neri Marcorè.

Una settimana da residente ai Filodrammatici: è una prima volta?

«Come Pacifico, sì. Con i Rossomaltese facemmo una sorta di residenza in una vecchia pensilina degli autobus riadattata a locale, l'Atm. Ne ho un ricordo bellissimo».

Come è nata l'idea?

«Ho sondato la disponibilità degli artisti che ammiro e che sono amici. Hanno aderito tutti subito, e questo mi onora».

E l'approccio diretto con il suo pubblico?

«Bene. La mia popolarità non è tale da condizionarmi: mi sento ancora uno di quelli seduti in platea».

A proposito di classici: La Settimana Enigmistica è un mito.

«Volevamo fare un omaggio all'inimitabile. La Settimana è stata ed è uno strumento di aggregazione familiare. A casa mia restava sul tavolino tutta la settimana, con la biro Bic morsicata. Il sogno di tutti, non solo mio, è di finire nel ritratto del cruciverba sul fronte: in qualche modo l'ho realizzato».

Lunedì 2 Dicembre 2019

