Ferruccio Gattuso

Italiani, toscani, fiorentini. Ma soprattutto amici. Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni da tre anni macinano palazzetti e teatri, inanellando sold out, facendo spuntare nuove date come funghi: ad esempio al Teatro degli Arcimboldi, dove sono attesi con il loro spettacolo questa sera e domani ma dove dovranno tornare il 15 gennaio prossimo. E lo hanno appena saputo. Il Tour con i loro tre nomi (da qui a fine anno toccheranno le più grandi città italiane) viene da molto lontano: «La prima volta in scena insieme risale a vent'anni fa - rivela Panariello - Ci ritrovammo poi nel 2014 per uno show in omaggio a Francesco Nuti, al Palasport di Firenze. Le cose andarono così bene che ci mettemmo a scrivere uno show». E dunque fu brainstorming tra mura casalinghe, come si addice a vecchi amici: «Noi ci frequentiamo spesso a Firenze», svela Conti, «è stato naturale ritrovarci intorno a un tavolo a chiacchierare, ricordare e scrivere. Lo show, tra l'altro, si arricchisce mentre siamo in tour: magari improvvisiamo sul palco e poi teniamo l'idea buona per le date successive. Dico la verità: un successo di questo tipo non ce lo aspettavamo». Lo spettacolo è per il 70% in trio, poi si concede anche a monologhi singoli: sapori di varietà e gag surreali, come la parodia del teatro impegnato russo, o il talent dei poeti Montale & Quale Show. Ma c'è un segreto nella comicità toscana? «Il nostro è lo spirito di Amici miei», chiarisce Pieraccioni. «L'ironia toscana nasce innazitutto dall'arte dello sfottò impietoso: verso gli altri ma anche verso noi stessi. Nello spettacolo c'è tutto questo, a cominciare dalle parodie dei nostri mondi professionali». Ruspanti dunque? «Il nostro è lo spirito che si ritrova in tanti bar di periferia toscani: luoghi che ancora resistono alla dittatura della parola scritta dei social, e dove i monologhisti naturali si sprecano».

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

