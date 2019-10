Ferruccio Gattuso

«Io volevo essere lui, e lui me». Omar Pedrini ci scherza su, ma un fondo di vero c'è. Lui è una rockstar (ex Timoria e solista da anni) e nemmeno una malattia congenita al cuore, dal quale è emerso uguale e diverso, lo ha potuto tenere lontano dalla musica. «Il rock mi ha salvato la vita», dice. Alessio Boni - l'altro se così si può dire - è un attore nato per esserlo, intenso e innamorato del suo lavoro. I due sono amici e protagonisti di Infinito Srl al Teatro Menotti da questa sera.

Omar Pedrini ci spiega i ruoli invertiti?

«L'idea, un viaggio tra musica, testi e autobiografia, nasce per gioco. Io e Alessio siamo amici da anni. Io sono della Franciacorta, lui del Lago d'Iseo, siamo nati a 8 chilometri di distanza e quasi coetanei. Senza conoscerci abbiamo giocato da bimbi negli stessi giardini. Lui da piccolo voleva fare la rockstar, io l'attore. Da qui l'idea da Sliding Doors: e se io fossi stato lui e lui me?».

Idea buona, a quanto pare.

«Sì, dopo l'anteprima al Napoli Teatro Festival ci hanno chiesto quaranta date».

Ma in Infinito Srl si parla di musica, no?

«Sì. Da coetanei entrambi siamo cresciuti con gli stessi miti musicali: Beatles, Lou Reed, David Bowie, Bob Marley. Ci siamo scelti sei canzoni a testa e le raccontiamo in scena, con l'aiuto di video. Io suono e faccio il guastatore con la mia band, lui interpreta i testi. Con un finale a sorpresa».

In scena a Milano: da anni è la sua città.

«Da più di vent'anni, anche se in fondo resto un ragazzo di provincia. Vivo all'Isola dai tempi in cui era la zona degli artisti. Mi è cambiata sotto gli occhi: i grattacieli, le vie fighette. Mi ha ispirato Il cielo sopra Milano, una canzone che mi chiedono sempre dal vivo».

A proposito, della sua vita da rockstar che ci dice?

«Il 2 dicembre al Fabrique chiudo il tour. Nel 2020 esce il mio nuovo disco».

