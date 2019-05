Ferruccio Gattuso

Interno abruzzese, cena di Natale, un gruppo di famiglia armato di qualche buon sentimento e di tanto veleno. Quando l'equilibrio salta, i parenti finiscono per fare rima con i serpenti. E tanti saluti al Natale. È Parenti serpenti, successo al cinema nel 1992 con la regia del grande Mario Monicelli. Però pochi sanno che il testo fu immaginato inizialmente per il teatro. «Ma io lo sapevo», rivela Lello Arena, protagonista con Giorgia Trasselli (nella foto) della pièce attesa al Carcano da questa sera, dove veste i panni del pater familias Saverio.

La sua scelta di cimentarsi in questa commedia amara e un po' nera nasce da questa scoperta?

«Si può dire di sì. Io e il regista Luciano Melchionna qualche tempo fa venimmo a sapere che Parenti serpenti era stata scritta dall'abruzzese Carmine Amoroso proprio per il teatro. E difatti in questa forma trionfa. Abbiamo fatto più di duecento repliche».

Intende dire che è ancora meglio del film di culto di Monicelli?

«Quel film resta clamoroso, ma la forza del testo teatrale è duplice: i vari personaggi risultano sviluppati a tutto tondo, con più sfumature, e inoltre lo spettatore si ritrova nello stesso spazio dei protagonisti. È come sbirciare da un'altra stanza».

E quelle persone sono così simili a noi.

«Sì, le ipocrisie familiari in scena sono le nostre. Senza arrivare all'esito criminale ordito contro il povero papà Saverio, anziano affetto da demenza senile. Suo malgrado lui è la fonte di comicità nella storia».

Da napoletano doc, cosa ricorda di più dei suoi Natali in famiglia?

«Tra i miei ricordi d'infanzia c'è lo zio Alberto, reduce di guerra che, da anziano, stava sempre a letto. Poveretto, gli era rimasta la fobia delle armi. E io e gli altri bambini, ovviamente, che facevamo? Lo assaltavamo con le pistole giocattolo».

